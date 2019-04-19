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ترامب يعتزم زيارة اليابان 25 مايو الجارى

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:48 ص
ترامب يعتزم زيارة اليابان 25 مايو الجارى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
أ ش أ
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيد سوجا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقوم بزيارة رسمية إلى اليابان فى الفترة من 25 وحتى 28 مايو المقبل.

وأضاف سوجا - فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة،  وأوردته شبكة (إن.إتش.كيه.) اليابانية - أنه من المقرر أن يلتقى ترامب، خلال الزيارة، إمبراطور اليابان أكيهيتو وقرينته، إلى جانب الاجتماع مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، وجاء قرار دعوة ترامب لزيارة طوكيو بناء على اقتراح من أعضاء الحكومة اليابانية.

يذكر أن شينزو آبى من المقرر أن يلتقى ترامب فى البيت الأبيض فى 27 أبريل الجاري، كما أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى اليابان أيضا فى يونيو المقبل؛ للمشاركة فى قمة العشرين التى ستعقد هذا العام فى مدينة (أوساكا) اليابانية.

 


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