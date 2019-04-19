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تحرير 1106 مخالفات مرورية وفحص 34 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:27 ص
تحرير 1106 مخالفات مرورية وفحص 34 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير1106 مخالفات مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 34 شخصا جنائيا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 13 شقة مفروشة و15 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير5 قضايا إشغالات مقاهى بدائرة المديرية.

 


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