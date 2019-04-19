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بعد اختياره لقيادة فريق إعادة بناء نوتردام.. من هو الجنرال جورجولين

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:04 ص
بعد اختياره لقيادة فريق إعادة بناء نوتردام.. من هو الجنرال جورجولين الجنرال جورجولين
كتب: أحمد علوى
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عينت الحكومة الفرنسية، جون لوى جورجولين، القائد السابق بالجيش الفرنسى، والذى استقال من منصبه منذ ما يقرب من عامين، من أجل ترأس مهمة ترميم بناء كاتدرائية نوتردام دو باريس، وذلك بعد تكليف إيمانويل ماكرون لرئيس حكومته إدوارد فيليب، باختيار "قائد لمهمة بناء الكاتدرائية".

 

وكان جورجولين حاضراً فى اجتماع التعبئة الطارئ ، برئاسة إيمانويل ماكرون فى الإليزيه، لتنظيم عملية ترميم نوتردام فى غضون خمس سنوات.

 

وفيما يلى تعرف على أبرز 10 المعلومات عن الجنرال البالغ من العمر 70 عامًا المكلف من ماكرون بترميم الكاتدرائية التاريخية.

 

ولد جون لوى جورجولين فى 30 اغسطس من عام 1948

التحق بمدرسة سان سير العسكرية العليا

تم توليته لقيادة مهمة ترميم كاتدرائية نوتردام دو بارى بعد احتراقها

كان جورجولين قائد للجيش الفرنسى حتى تقدم باستقالته فى اغسطس عام 2016

بدأ حياته المهنية فى عام 1970 بمنصب كولونيل فى سلاح المشاة التابع لجيش الفرنسى

كان قائد فى قوة حفظ السلام الاستقرار التابعة لحلف الناتو فى التسعينيات فى البوسنة والهرسك

وفى عام 2006 أصبح رئيس أركان الجيش، هو، ما يقرب من أربع سنوات، ومدير المشروع للعمليات الخارجية للجيش الفرنسى، بما فى ذلك فى ساحل العاج وأفغانستان والبلقان أو لبنان.

كان المسئول عن التفاعل بين الإليزيه والقوات المسلحة لموظفين الخاصين لرئيس الجمهورية

عرف بمواقفه الحاده وتصريحاته الشجاعة

هاجم الرئيس ماكرون بلهجة حادة فى 2017 عند احتداد الجدل بينه وبين رئيس الأركان حول الميزانية.


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