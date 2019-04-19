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بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 08:38 م
بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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استقبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة متابعة الاستفتاء على الدستور لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة العربية فى اطار متابعة الاقتراع والفرز. 
 
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم ، الجهود التى قامت بها الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفنى واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، كما تحدث عن الترتيبات التى اتخذتها الهيئة لتمكين وتسهيل مشاركة الناخبين من مختلف الفئات في الاستفتاء.
 
 
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة ،  خلال اللقاء، حرص الأمين العام للجامعة العربية الشخصي وحرص جامعة الدول العربية ، على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التى تضمنت توصيات فى مختلف النواحى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.
الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على الدستور

السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد
السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد

الهيئة الوطنية
الهيئة الوطنية

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون

جامعة الدول
جامعة الدول

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

مسئولى جامعة الدول و الهيئة الوطنية
مسئولى جامعة الدول و الهيئة الوطنية

وفد من جامعة الدول و مسئولى الهيئة الوطنية للانتخابات
وفد من جامعة الدول و مسئولى الهيئة الوطنية للانتخابات

وفود من المسئولين
وفود من المسئولين
 

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