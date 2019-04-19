video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد دون وقوع إصابات

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:24 ص
انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد دون وقوع إصابات جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم (الجمعة)، عن انفجار عبوة ناسفة فى شمال العاصمة بغداد دون الاعلان عن وقوع ضحايا .

ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن مصدر فى الشرطة العراقية، قوله إن عبوة ناسفة انفجرت فى حى الجزائر الواقع فى منطقة الشعب شمالى العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن هذا الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث.

ويشن تنظيم "داعش" الإرهابى هجمات متفرقة بين حين وآخر فى العاصمة بغداد ، تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمته عسكريا فى العراق فى شهر ديسمبر عام 2017.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل السعودى: نقف مع العراق وحريصون على دعمه فى جميع المجالات

رئيس وزراء العراق يجتمع مع ولى العهد السعودى فى الرياض

انفجار عبوة ناسفة

بغداد

العراق

أخبار العراق

العنف فى العراق




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة