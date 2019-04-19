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الملاحقات الأمنية تجبر هاربا من الإعدام بأسوان على تسليم نفسه

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:27 ص
الملاحقات الأمنية تجبر هاربا من الإعدام بأسوان على تسليم نفسه المتهم
كتب محمود عبد الراضي ـ أسوان عبد الله صلاح
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أجبرت الملاحقات الأمنية، مسجل شقى خطر محكوم عليه بأربعة أحكام قضائية من بينهم حكم بالإعدام وحكم بالسجن المؤبد على تسليم نفسه للجهات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون ومكافحة نشاط العناصر الخطرة والصادر ضدهم أحكام قضائية من خلال تتبعهم وتضيق الخناق عليهم للعمل على ضبطهم وإيقاف نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الملاحقات الأمنية لأحد العناصر الإجرامية ( مسجل شقى خطر فرض سيطرة ، وسبق إتهامه فى 7 قضايا ما بين " قتل ، شروع فى قتل ، مشاجرة ضرب "، مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد وحكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل ) عن قيامه بتسليم نفسه لمركز شرطة أبو سمبل بمديرية أمن أسوان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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