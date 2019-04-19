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الجمعة، 19 أبريل 2019 04:47 م
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العثور على مخدرات مخبأة فى سفينة تابعة لبحرية الجبل الأسود قبل رحلتها لتركيا

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:41 م
العثور على مخدرات مخبأة فى سفينة تابعة لبحرية الجبل الأسود قبل رحلتها لتركيا شرطة الجبل الأسود ـ صورة أرشيفية
بودجوريتسا (أ ش أ)
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قالت وزارة الدفاع فى جمهورية الجبل الأسود اليوم الجمعة، إن الجيش عثر على مخدرات مخبأة داخل سفينة تدريب تابعة للبحرية قبيل رحلتها المقررة إلى تركيا واليونان .

وأضافت الوزارة - فى بيان لها نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية - أن الشرطة العسكرية قامت بتفتيش السفينة، عقب تلقيها معلومات تفيد بأن بعض العصابات الإجرامية كانت تعتزم استخدامها فى تهريب المخدرات، مشيرة إلى أنه تم العثور على عشرات الكيلوجرامات من المخدرات خلال عملية التفتيش التى تمت فى ميناء "تيفات"، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح بعد التوقيت الذى ستبحر فيه السفينة التى تم بناؤها منذ 86 عاما، فى رحلة التدريب المقررة، والتى تضم 42 طالبا .

 


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