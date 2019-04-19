السلطات البلغارية تضبط كمية كبيرة من المخدرات المهربة من إيران

صوفيا أ ش أ

تمكنت السلطات البلغارية، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين كانت مخبأة داخل شاحنة قادمة من إيران إلى بلغاريا عبر تركيا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن مكتب المدعى العام البلغارى أوضح - فى بيان أصدره بهذا الصدد - أن الشرطة البلغارية ألقت القبض على شخصين أحدهما إيرانى وآخر تركى كان يعتزمان استلام شحنة الهيروين التى يبلغ وزنها 288 كيلوجراما، حيث وجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

ويواجه المتهمان إمكانية الحكم عليهما بالسجن لفترة تتراوح ما بين 15 الى 20 عاما ، حيث تعتبر هذه اكبر شحنة من المخدرات يتم ضبطها عبر الحدود البلغارية خلال العام الجارى .