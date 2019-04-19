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الجمعة، 19 أبريل 2019 05:39 ص
خالد صلاح
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الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثى تحتجز 20 موظف إغاثة دوليا

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:00 ص
الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثى تحتجز 20 موظف إغاثة دوليا عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/
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قالت الحكومة اليمنية، الخميس، إن ميليشيا الحوثى تحتجز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقنى والتنمية الفرنسية (ACTED)- شريك برنامج الأغذية العالمى فى تنفيذ المشاريع الإغاثية.

وطالب وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن، عبدالرقيب فتح وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة فى اليمن ليزا جراندي، بالتدخل العاجل وإيجاد الحلول اللازمة لحماية موظفى الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية فى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية.

كما طالب الوزير، برفع كافة المضايقات والاحتجازات التى تقوم بها ميليشيا الحوثى بحق المنظمات الإغاثية والدولية إلى مجلس الأمن مباشرة، لافتا إلى أن الحوثيين منعوا فرق المنظمات الدولية من الوصول إلى 10 آلاف نازح فى أحد المخيمات فى مديرية أسلم بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن فرق المنظمات الأممية والدولية تتعرض للمضايقات أثناء تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية من قبل ميليشيا الحوثى المسلحة، فى محافظات حجة وعمران والمحويت وصنعاء، معتبراً أن "الصمت حيال ذلك جريمة تواطؤ مع الميليشيات الانقلابية".

وذكر أن "استمرار ميليشيات الحوثى بهذه التصرفات تثبت للعالم أجمع أنها أكبر جماعة منتهكة للقانون الدولى والإنساني، ولا تراعى أخلاقيات العمل الإنسانى من خلال المضايقات والاحتجاز للموظفين الأمميين فى مهمتهم الإنسانية التى يقومون بها فى خدمة اليمنيين.

 


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