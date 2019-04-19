البنتاجون ينفى إجراء بيونج يانج تجربة على صاروخ باليستى

واشنطن أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على سلاح عسكرى .

ونفى وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان - فى تصريح أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس - أن تكون هذه التجربة قد تناولت صاروخا باليستيا، مشيرا إلى أن هذه التجربة الكورية الشمالية لم تؤثر على عمليات الجيش الأمريكى فى المنطقة.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أشرف على تجربة "سلاح تكتيكى موجه" مع "رأس حربى قوي"، من دون تحديد طبيعة السلاح.