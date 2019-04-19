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البنتاجون ينفى إجراء بيونج يانج تجربة على صاروخ باليستى

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:00 ص
البنتاجون ينفى إجراء بيونج يانج تجربة على صاروخ باليستى باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة
واشنطن أ ش أ
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على سلاح عسكرى .

ونفى وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان - فى تصريح أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس - أن تكون هذه التجربة قد تناولت صاروخا باليستيا، مشيرا إلى أن هذه التجربة الكورية الشمالية لم تؤثر على عمليات الجيش الأمريكى فى المنطقة.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أشرف على تجربة "سلاح تكتيكى موجه" مع "رأس حربى قوي"، من دون تحديد طبيعة السلاح.

 


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