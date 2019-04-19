"الأعلى للإعلام" يوقف التعامل مع "بلان بى ميديا سيرفس" للعمل دون ترخيص

أ ش أ

حذّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التعامل مع الشركات التى تعمل بمجال الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامى دون ترخيص من المجلس بمزاولة النشاط.

وذكر المجلس - فى بيان اليوم الجمعة أنه وردت شكاوى من شركات تعمل دون ترخيص منها شركة "بلان بى ميديا سيرفس" للدعاية والإعلان الكائنة بمحافظة الجيزة، حيث تم وقف التعامل معها، وذلك لحين قيامها باستصدار كافة التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها من الجهات المعنية.. موضحا أنه يتابع أداء الشركات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامى، وذلك فى إطار ما يقوم به المجلس من جهود لضبط المشهد الإعلامى فى مصر.

ويهيب المجلس بالشركات العاملة فى هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، حيث يوجد شركات تقوم بمزاولة النشاط بالمخالفة للقانون.