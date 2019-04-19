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الأربعاء..اختبار المرشحين للإدارات الإشرافية وخطباء المكافأة بوزارة الأوقاف

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:00 ص
الأربعاء..اختبار المرشحين للإدارات الإشرافية وخطباء المكافأة بوزارة الأوقاف وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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 تعقد وزارة الأوقاف الاختبار الشفوي للمتقدمين للحصول علي تصريح خطابة بنظام المكافأة بوزارة الأوقاف ممن سبق اختبارهم تحريريًا ، وتحدد لهم يوم الأربعاء الموافق 24 / 4 / 2019م بديوان عام الوزارة بمكتب رئيس قطاع المديريات في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا ، وهم :


1.                      شريف أحمد شاكر علي    بني سويف
2.                      عبد الله إبراهيم أحمد إبراهيم    قنا
3.                      محمد على عبد المقصود اسماعيل    الشرقية
4.                      إبراهيم علي رزق علي أحمد    الدقهلية
5.                      محمود أحمد محمود عيسى    قنا
6.                      إبراهيم عبد الله محمد فتح الله    الشرقية
7.                      وليد أشرف عبد الحي علي    الشرقية
8.                      محمد سلامة عبد العزيز سلامة    الشرقية
9.                      أشرف سيد عيد عبد النبي    بني سويف
10.                 أبو الحجاج محمد علي إمبابي    قنا
11.                 أحمد عبد العزيز كمال محمود    القليوبية
12.                 محمود أحمد عيد عبد الله    بني سويف

 
وتعقد وزارة الأوقاف الاختبار الشفوي للمتقدمين للإدارة الإشرافية (مدير إدارة- رئيس قسم) ببور سعيد ممن سبق اختبارهم تحريريًا، وتحدد لهم يوم الأربعاء الموافق 24 / 4 / 2019م بديوان عام الوزارة بمكتب رئيس قطاع المديريات في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا ، وهم :

1.                   عبد الحليم يوسف محمد زاهر    الدقهلية
2.                   سمير فوزي عبد الله عبد العزيز سلامه    المنوفية
3.                   عبد القادر عبد الله عبد القادر سليم    كفر الشيخ
4.                   محمود علي محمد غلاب    كفر الشيخ.




 


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