اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الوطنية للانتخابات تؤكد أن تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة.





الوطنية للانتخابات: تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة





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