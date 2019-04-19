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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:40 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الوطنية للانتخابات تؤكد أن تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة.

1
 

الوطنية للانتخابات: تصويت الوافدين فى الاستفتاء سيكون متاحا فى اللجان الفرعية بكل محافظة

2
 

تصويت المصريين بالخارج على رادار غرفة عمليات وزارة الهجرة

3
 

طفل ومسن وطوابير ستات.. مشاهد أول أيام الاستفتاء على تعديلات الدستور للمصريين فى الخارج

4
 

تحالف حقوقى دولى يتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية

5
 

الإفراج عن 404 سجناء بموجب عفو رئاسى

6
 

أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 2019.. وعيار 21 يهبط لـ 609 جنيها

7
 

الأرصاد: طقس الغد لطيف على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

8
 

شاهد.. عواصف رعدية وهطول أمطار تتسبب فى مصرع العشرات بالهند

9
 

أجيري يضم 30 لاعباً لمعسكر يونيو استعداداً لـ امم افريقيا 2019

10
 

مورينيو يحذر برشلونة من خطورة محمد صلاح

 

 


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محمد صلاح

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