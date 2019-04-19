اتحاد العمال يشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء وتسهيل ذهاب العمال للجان

كتب محمود حسين

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن الاتحاد سيشكل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتواصل مع النقابات العمالية واللجان النقابية لمتابعة مشاركة العمال فى الاستفتاء وتوجههم لصناديق الاقتراع لإبداء رأيهم.

وأضاف "المراغى"، لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك غرف عمليات فرعية فى المحافظات بمقرات الاتحاد والنقابات العمالية واللجان، داعيا كل المصانع والشركات والمؤسسات العمالية إلى إتاحة الفرصة لكل العمال للذهاب إلى اللجان للتصويت وإبداء الرأى بشأن التعديلات، وتسهيل تحرك العمال إلى اللجان.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى وأمر ضرورى على كل مواطن، لأن هذه التعديلات الدستورية متعلقة بالاستقرار واستكمال التنمية، والحفاظ على الأمن القومى، وسيكون لها دور فى النهوض بالاقتصاد واستكمال المشروعات القومية الكبرى والتنموية.

وذكر النائب جبالى المراغى، أن مشاركة عمال مصر فى الاستفتاء ستكون بكثافة، وأن العمال يحرصون دائمًا على الوقوف فى صف الوطن ودعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى أن التعديلات الدستورية تنصف العمال والفلاحين وتمنحهم حق التمثيل الدائم والمناسب فى البرلمان، ليكون لهم ممثلين يعبرون عن صوتهم ومطالبهم ومشكلاتهم ويدافعون عن حقوقهم.

جدير بالذكر، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبدأ غدا الجمعة بالنسبة للمصريين فى الخارج، ليستمر أيام الجمعة والسبت والأحد، بينما يبدأ الاستفتاء داخل مصر غدًا السبت، ويستمر حتى يومى الأحد والاثنين، على أن تعلن النتيجة قبل يوم 27 إبريل الجارى، وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح لجان للوافدين فى كل المحافظات، لإتاحة الفرصة لكل مواطن غير متواجد فى محل إقامته أن يدلى بصوته ويشارك فى الاستفتاء.