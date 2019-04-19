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"إنزل.. شارك" فيلم تسجيلى تعرضه جامعة سوهاج عن التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:09 م
"إنزل.. شارك" فيلم تسجيلى تعرضه جامعة سوهاج عن التعديلات الدستورية جامعة سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول
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أعدت جامعة سوهاج بإعداد فيلم تسجيلى مدته دقيقه و47 ثانية بدأت أحداثة بتوجيه رسالة لجموع المواطنين بصفة عامة وطلاب جامعة سوهاج بصفة خاصة من خلال كلمتين "إنزل.. شارك".

تناول الفيلم بعض اللقطات الخاصة بالإنتخابات السابقة والتى شارك فيها طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى سلسلة من الندوات التثقيفية للحث على المشاركة فى الاستفتاء على المواد الدستورية المراد تعديلها، وأثرها على المجتمع وأهمية المشاركة فيها، من أجل بناء وإستقرار الوطن.

ومن خلال الفيلم وجه الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة دعوة للشباب بضرورة النزول غدا والمشاركة فى الإستفتاء، باعتباره واجب وطنى، وضرورة يجب على الجميع الامتثال لها، مشيراً إلى أن مشاركة الجميع فى التصويت يعد بمثابة رسالة موجهة للعالم، تدلل على وعى الشباب المصرى، وقدرته على ممارسة حقوقه الدستورية التى كفلها له القانون لا يفرط فيها، أو يتخاذل عن أداء دوره الوطنى.

 

 


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