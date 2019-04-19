إقالة وكيل وزارة الخارجية السودانية لترتيبه زيارة وفد قطرى للخرطوم

كتب - هاشم الفخرانى

أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبدا محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالى الفريق الركن شمس الدين كباشى أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطرى إلى البلاد دون علم.

المجلس العسكرى الانتقالى خاصة أن البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطرى زيارة السودان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأى المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمى للمجلس العسكرى الانتقالي.

وشغل عبدا، منصب القائم بأعمال وزير الخارجية فى السودان، بعد إقالة وزير الخارجية السابق الدرديرى الدخير