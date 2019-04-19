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إصابة عراقيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة ببعقوبة

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:09 م
إصابة عراقيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة ببعقوبة انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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انفجرت عبوة ناسفة فى مدينة بعقوبة شمال بغداد، اليوم الجمعة مما أسفرت عن إصابة اثنين وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكر مصدر أمنى - وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت فى بستان بمنطقة زاغنية التابعة لناحية العبارة شرقى بعقوبة، مضيفا ان الانفجار أسفر عن إصابة مزارع ونجله.


وأوضح المصدر أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.


فى سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار فى العراق عن تنفيذ عملية نوعية فى الصحراء الغربية أسفرت عن تدمير ثلاث سيارات لـ"داعش" وتدمير مخابىء للتنظيم الإرهابي، بالاضافة الى الاستيلاء على بعض تجهيزاته التى يستخدمها فى عملياته الارهابية وكذلك القبض على اثنين من المطلوبين الارهابيين.


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