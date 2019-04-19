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"أبو مازن" يصل إلى القاهرة غدا للقاء الرئيس السيسى

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:53 م
"أبو مازن" يصل إلى القاهرة غدا للقاء الرئيس السيسى الرئيس محمود عباس
(أ ش أ)
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قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح إن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" سيصل إلى جمهورية مصر العربية غدا السبت، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الرئيس محمود عباس سيشارك أيضا فى اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بعد غد (الأحد) لبحث الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين.

وأضاف أن الرئيس "أبو مازن" سيطلع وزراء الخارجية العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.

 


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