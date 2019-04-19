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رغم محاولات الإخوان فى تركيا لافساد العرس الديمقراطى..

أبناء الجالية المصرية فى تركيا يصوتون فى الاستفتاء على تعديل الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:17 م
أبناء الجالية المصرية فى تركيا يصوتون فى الاستفتاء على تعديل الدستور ابناء الجالية المصرية فى تركيا يصوتون فى الاستفتاء على تعديل الدستور
كتب ـ هاشم الفخرانى
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رغم محاولات قيادات جماعة الإخوان الأرهابية المتواجدة  فى تركيا لإفساد العرس الديمقراطى.إلا أن أبناء الجالية المصرية فى تركيا حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل الدستور.

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ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

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ابناء الجالية المصرية فى تركيا يصوتون فى الاستفتاء
 

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