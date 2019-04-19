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"آداب حلوان" فى زيارة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:28 م
"آداب حلوان" فى زيارة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة طلاب جامعة حلوان يزرورن جهاز تنمية المشروعات
وائل ربيعى
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نظمت وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان زيارة لطلاب الفرقة الرابعة من جميع أقسام الكلية الى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال "الصندوق الاجتماعى للتنمية"، ويأتى هذا فى إطار حرص وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية على مد جسور التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وتعريف الطلاب بفكر ريادة الأعمال وكيفية طرح وإدارة المشروعات. 

أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بحسب بيان الجامعة، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تفعيل هذه الزيارات للطلاب للتعرف على أهداف وبرامج الصندوق الاجتماعي لخدمة المجتمع المحلي وشباب الخريجين، بما يساهم فى نشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب بهدف تمويل مشاريع خاصة لهم لتوفير فرص عمل دائمة للحد من مشكلة البطالة.

وتضمنت الزيارة ندوة لشرح ما يوفره الجهاز من التمويل المتنوع المزايا من الصندوق مباشرة أو من خلال البنوك والجمعيات الأهلية بتمويل كافة أنواع المشروعات (إنتاجي، خدمي، تجاري، مهني، حرفي، ... الخ)، إلى جانب دراسات الجدوى النمطية الجاهزة للتنفيذ الفوري لإقامة المشروعات الصغيرة، ورق الدعم الفني والإداري من خلال حاضنات المشروعات الصغيرة، وكيفية الدعم التسويقي من خلال الاشتراك في معارض الصندوق داخلياً وخارجياً وتوفير الأبحاث التسويقية، والمساعدة في استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجاري و المستندات والتراخيص اللازمة .

وعلى هامش هذه الزيارة تم التوجة لزيارة جمعية معاكم للمساعدات الاجتماعية والتى تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني للمجتمع المحلي وخاصة داخل المناطق العشوائية ومساعدة الأيتام والأسر الفقيرة من خلال رصد إحتياجاتهم وتسهيل وصول الخدمة لهم، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 


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