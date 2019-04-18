7 أرقام هامة عن قاعدة الناخبين واللجان فى الاستفتاء على الدستور.. تعرف عليها

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لها اليوم فى إطار الاستعداد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفيما يلى عدد من الأرقام الهامة عن قاعدة بيانات الناخبين.
- عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
- عدد الناخبين من الرجال يبلغ 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا.
- عدد الناخبات يبلغ 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
- عدد المراكز الانتخابية يبلغ 10 آلاف و878 مركزا.
- عدد اللجان الانتخابية فى مصر يبلغ 13 ألفا و919 لجنة.
- يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية.
- عدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف.
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