7 أرقام هامة عن قاعدة الناخبين واللجان فى الاستفتاء على الدستور.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لها اليوم فى إطار الاستعداد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفيما يلى عدد من الأرقام الهامة عن قاعدة بيانات الناخبين.