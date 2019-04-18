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5 معلومات لا تعرفها عن النيل الأزرق.. أبرزها ينبع من بحيرة تانا

الخميس، 18 أبريل 2019 06:30 ص
5 معلومات لا تعرفها عن النيل الأزرق.. أبرزها ينبع من بحيرة تانا نهر النيل
كتبت أسماء نصار
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يعتبر نهر النيل أطول أنهار الدنيا إذ يقطع مسافة حوالي 6671كم، وهو نهر عابر يمر بعدّة دول جميعها لها شراكة فى مياهه، ومر النيل بالعديد من التطور نتيجة للاتصالات المتبادلة بين عدد من الأحواض والأنهار المنفصلة.
 
وفى التقرير التالى نرصد ٥ معلومات عن النيل الأزرق .
 
١- ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا التى تقع فى مرتفعات أثيوبيا شرق القارة الأفريقية.
 
٢- تغذيه بحيرة تانا بـ7%؜ من إيراده فى المتوسط ويغذيه عدد من الروافد بالمتبقى.
 
٣- يلتقى بنهري الرهد والدندر داخل الأراضى السودانية.
 
٤- يطلق عليه اسم أباى باللغة الأمهرية بينما يطلق عليه اسم النيل الأزرق بعد عبوره الحدود الاثيوبية- السودانية .
 
٥- يستمر هذا النيل حاملا اسمه السودانى فى مسار طوله ١.٤٠٠ كيلو مترا ، ٨٥٠ ميل حتى يلتقى بالفرع الاخر النيل الأبيض فى المقرن بالخرطوم ليشكلا معا من تلك النقطة مرورا بالاراضي المصرية حتى المصب فى البحر المتوسط ما يعرف بنهر النيل . 
 
 

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