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2 مليون و560 ألف ناخب يدلون بأصواتهم فى 609 لجان فرعية فى أسيوط

الخميس، 18 أبريل 2019 03:38 م
2 مليون و560 ألف ناخب يدلون بأصواتهم فى 609 لجان فرعية فى أسيوط المستشار الحسينى أحد عطا نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية
أسيوط - محمود عجمى
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أنهت اللجنة العامة للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بأسيوط، استعداداتها بتجهيز المقار لجان الاستفتاء بمختلف قرى ونجوع ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار الحسينى أحد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، إن الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين بمحافظة أسيوط المدعون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بلغ 2 مليون و560 ألف ناخب موزعين على 609 لجان فرعية يشرف عليهم 750 قاضيا ويعاونهم 2250 موظفا من التربية والتعليم والمحليات.

وأضاف الحسينى، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها أيام 20 و21 و22 أبريل الجارى، وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء.

وأشار رئيس غرفة العمليات، إلى أن أعضاء اللجنة العامة ورئيسها المستشار محمد عميرة رئيس المحكمة الابتدائية قاموا بتفقد المقرات واللجان الفرعية بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقررة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتعبير عن آرائهم بكل حرية.


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