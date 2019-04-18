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12 رسالة أمنية من وزير الداخلية قبل الاستفتاء على الدستور..تعرف عليها

الخميس، 18 أبريل 2019 02:03 م
12 رسالة أمنية من وزير الداخلية قبل الاستفتاء على الدستور..تعرف عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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عدد كبير من الرسائل الأمنية الهامة، أطلقها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه والقيادات الأمنية، قبل انطلاق ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية، من بينها:

1 ـ مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار وفقاً لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم.

2 ـ إلتزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلى بضبط النفس.

3 ـ إعلاء قيم حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين.

4 ـ تقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

5 ـ رجال الشرطة حققوا نجاحات أمنية خلال الآونة الأخيرة.

6 ـ رسالة رجال الشرطة ساهمت في حماية أمن وإستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات.

7 ـ تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين.

8 ـ جهود وتضحيات رجال الشرطة محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم .

9ـ محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة.

10 ـ الأجهزة الأمنية تعتزم وتصمم على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة فى سبيل إستكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء والديمقراطية .

11 ـ تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات فى التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة.

12 ـ لدينا ثقة كاملة فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم فى تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.

 

 


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الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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