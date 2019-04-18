12 رسالة أمنية من وزير الداخلية قبل الاستفتاء على الدستور..تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

عدد كبير من الرسائل الأمنية الهامة، أطلقها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه والقيادات الأمنية، قبل انطلاق ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية، من بينها:

1 ـ مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار وفقاً لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم.

2 ـ إلتزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلى بضبط النفس.

3 ـ إعلاء قيم حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين.

4 ـ تقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

5 ـ رجال الشرطة حققوا نجاحات أمنية خلال الآونة الأخيرة.

6 ـ رسالة رجال الشرطة ساهمت في حماية أمن وإستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات.

7 ـ تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين.

8 ـ جهود وتضحيات رجال الشرطة محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم .

9ـ محاولات لزعزعة الأمن والإستقرار بالرغم من النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة.

10 ـ الأجهزة الأمنية تعتزم وتصمم على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة فى سبيل إستكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء والديمقراطية .

11 ـ تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات فى التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة.

12 ـ لدينا ثقة كاملة فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم فى تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.