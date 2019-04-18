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وفد سورى يصل القرم للمشاركة فى منتدى يالطا الاقتصادى الدولى

الخميس، 18 أبريل 2019 01:32 م
وفد سورى يصل القرم للمشاركة فى منتدى يالطا الاقتصادى الدولى الرئيس السورى بشار الأسد
موسكو (أ ش أ)
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وصل وفد سورى كبير يضم 28 من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسئولين الحكوميين اليوم الخميس، إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة فى منتدى يالطا الاقتصادى الدولى.

وأكد الرئيس المشارك فى منظمة "روسيا للأعمال" واللجنة المنظمة لمنتدى يالطا أندريه نازاروف، فى تصريح لوكالة أنباء" سبوتنيك"، أن الضيوف الأجانب يستمرون فى الوصول للمشاركة فى المنتدى.

وقال نازاروف: "وصل وفد سورى كبير يضم 28 من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسئولين الحكوميين للمشاركة فى المنتدى، ويتوافد الضيوف الأجانب إلى مطار سيمفروبل للمشاركة فى المنتدى، حيث وصلت وفود من ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا واليونان وفرنسا"​​​.

يُذكر أن منتدى يالطا الاقتصادى الدولى يعتبر حدثا دوليا ينعقد كل عام فى شبه جزيرة القرم لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية.

وتنظم هذا المنتدى حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادى بدعم من إدارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وينطلق المنتدى اليوم ويختتم بعد غد فى منتجع يالطا بشبه جزيرة القرم.

 


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