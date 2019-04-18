وفاة طبيب بيطرى فى ظروف غامضة بقرية بحر البقر بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثر عدد من أهالي قرية "بحر البقر" التابعة لمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، على جثة طبيب بيطرى، متوفى فى ظروف غامضة، وبالعرض على نيابة الحسينية العامة، برئاسة محمد جاد رئيس النيابة، وبإشراف وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "بحر البقر" التابعة لمركز الحسينية، بالعثور على جثة "الصادق الصادق رضوان" 60 سنة، طبيب بيطرى، جثة هامدة داخل مزرعة يعمل بها.

بالانتقال والفحص، تبين وجود آثار جروح قطعية فى يدى المتوفى، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، ويرجح أن يكون تخلص من حياته منتحرا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2043 إدارى الحسينية لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.