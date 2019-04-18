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وزير النقل يلتقى وفد البنك الأوروبى لبحث تمويل شراء ١٠٠ جرار و١٢ قطار جديد للسكك الحديدية والمترو

الخميس، 18 أبريل 2019 10:21 ص
وزير النقل يلتقى وفد البنك الأوروبى لبحث تمويل شراء ١٠٠ جرار و١٢ قطار جديد للسكك الحديدية والمترو جانب من اللقاء
كتب رضا حبيشى
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ألتقى وزير النقل المهندس كامل الوزير  وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هاكمان  المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط وذلك  لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ البرية والجافة  .
 
وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن المباحثات تناولت التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة للركاب والتي سيتم توقيع العقد الخاص بها مع احدى الشركات العالمية نهاية هذا الشهر لتمثل اضافة كبيرة لاسطول العربات والقطارات بالسكك الحديدية وكذلك مناقشة مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد حيث أفاد البنك بانه تم اختيار الاستشاري الذي سيقوم بصياغة مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع.
 
كما تناول الاجتماع  المنحة المقدمة من البنك والخاصة بتطوير قطاع نقل البضائع  وآليات تنفيذها  حتى يبدأ استشاري المشروع في العمل وأبدى البنك استعداده للاستثمار في كافة مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بالهيئة وكذلك التعاون في مجال دعم النواحي التدريبية وبناء القدرات للعناصر البشرية في مجال السكك الحديدية وتقديم  منحة خاصة بالمساعدة الفنية لتأهيل هذه القدرات .
 
وأشار وزير النقل الى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق  مؤكدا  على  الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري  على احدث أنواع التكنولوجيا لافتا الى الاهتمام ايضا في كافة العقود  التي يتم توقيعها   بعمل عقود صيانة مع الشركات المصنعة لضمان الحصول على قطع الغيار الاصلية للمحافظة على استدامة الخدمة المقدمة. 
 
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بمترو الانفاق ، مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، وكذلك مناقشة مشروع توريد عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو والتعاون في مجال النقل الجماعي بالاسكندرية  حيث أوضح وزير النقل أنه جاري حاليا تحديد أفضل السبل لتطوير  هذه المنظومة وفقا لطاقة النقل والتكلفة المالية وبما يحقق السيولة المرورية  المطلوبة وسهولة التنقل بالاسكندرية ، كما  تم مناقشة  التعاون بين الجانبين في مجالي النقل البحرى، والموانئ الجافة.
 
 

 


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