وزير الداخلية يكافىء 488 من رجال الشرطة لأدائهم المميز فى حفظ الأمن

كتب محمود عبد الراضي

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 488 من رجال الشرطة "231 ضابط – 236 فرد – 21 مجند"، بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنيا ، دمياط ، الإسكندرية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، المنوفية ، أسيوط ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأحوال المدنية ، قطاع الأمن المركزى"، نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .