وزير الأوقاف: التحدث عن القضايا الوطنية يجب أن يكون بشجاعة و بالمشاركة

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اننا بصدد مناسبتين دينية ووطنية بصدد تحويل القبلة، مضيفا أن الحديث عن القضايا الوطنية واستحقاق انها يجب أن نقوم به بشجاعة والولاء يكون بالمشاركة.

وأشار جمعة، خلال احتفال وزارة الاوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، ان السنة مفسرا لكتاب الله وندين لله بكلاهما، والعبرة فى فهم السنة وحسن السلوك والتصرف والخلق.

وقال جمعة، إن المساجد لله وليست الأحزاب والجماعات السياسية وغيرها، ومن مبدأ أن مصالح الاوطان لا تنفك عن مصالح الاديان والبعض يتحسس القضايا الوطنية لان الجماعات جعلت كان الاوطان ضد الاديان ويرفضون انصاف المسئول كأنه نفاق.

وأضاف جمعة، ان النبى قال من اجلال الله اجلال الحاكم العادل حتى يعم خيره وتوجهه الى مزيد من الخير، والأمانة تقتضى إعانة المسئول الذى باقى الله فى عمله، مشددًاعلى أن المساجد لم ولن تعليق لافتات دعائية، وما نراه فى الدول المجاورة وما تفعله الجماعات الإرهابية تراها كأنها تقصد مصر، ويجب أن نكون واعين لان مصر هى قلب الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الاسلام أخلاق وسلوك والعبرة، وشعب مصر فيه مالا يسر عدوه، قائلا إن مصر فى رباط الى يوم القيامة درعا وسيفا ويجب علينا أن نشارك فى الاستحقاق الوطنى بتحضر أمام العالم.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى المفتى الجمهورية والدكتور محمد أبو هاشم النائب السابق لرئيس جامعة الازهر ، و وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، والوكيل سليمان وهدان، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورجل الأعمال محمد ابو العينين، و وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان.