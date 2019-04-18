وزيرة الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك بشأن توسيع أنشطة وحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) واستدامة تفعيلها فى إطار سياسة حوكمة الهجرة، وإشراك المغتربين فى التنمية.

وكانت وزيرة الهجرة أكدت فى تصريحات لها، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة على عدة محاور تهدف إلى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن الجهود التي تبذلها الوزارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، فضلا سعى الوزارة الدائم بالتعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص بديلة للشباب، لمنع الهجرة غير الشرعية، محاور تهدف إلى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن الجهود التي تبذلها الوزارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، فضلا سعى الوزارة الدائم بالتعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص بديلة للشباب، لمنع الهجرة غير الشرعية.