وزيرة الهجرة: المصريين فى الخارج يضربون دائما خير مثل فى المشاركة السياسية

وقعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و لوران دي بوك رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمنظمة بشأن تقديم الدعم الفني لوحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) من خلال خبراء وطنيين ودوليين، واستدامة تفعيلها فى إطار سياسة حوكمة الهجرة، وإشراك المغتربين فى التنمية.

أعربت وزيرة الهجرة، فى مستهل كلمتها، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول والتعاون بين فريق عمل وزارة الهجرة والمنظمة، مشيدة بالجهد المبذول على مدار العديد من الشهور.

وأكدت أن هذا البروتوكول سيتيح المزيد من التعاون والمضي فى الخطط والاستراتيجيات التي تقدمها الوزارة للمصريين فى الخارج، وتبادل الخبرات بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية مما يثرى من عمل الوزارة، ويتيح العديد من الخبرات والأفكار المتطورة التى يعمل هذا البروتوكول على إتاحتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن إشراك المصريين فى الخارج فى جهود التنمية، هى تكليفات القيادة السياسية للوزارة، ولهذا نسعى دائما لإشراكهم فى هذه المشروعات، لافتة إلى أن هناك العديد من المصريين فى الخارج شاركوا فى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بالمساهمة فى نمو العديد من القرى بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ولهذا نستهدف من هذا البرتوكول تعظيم إشراكهم فى جهود التنمية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة على عدة محاور تهدف إلى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة أن الجهود التى تبذلها الوزارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، فضلا سعى الوزارة الدائم بالتعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص بديلة للشباب، لمنع الهجرة غير الشرعية.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم بالإشارة للتعديلات الدستورية، مؤكدة أن المصريين فى الخارج يضربون دائما خير المثل للمصريين فى المشاركة السياسية، لافتة إلى أنها وجهت بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة أى شكاوى للناخبين فى الخارج والتعامل معها.

ومن جانبه، أعرب لوران دى بوك رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، عن سعادته بتوقيع هذا البرتوكول مع الوزارة، مؤكدا أن المنظمة ستقوم بدعم الوزارة في توسيع أنشطة وحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) وإستدامة تفعيلها فى إطار سياسة حوكمة الهجرة وإشراك المغتربين فى التنمية.

وأشاد بوك بدور وزارة الهجرة فى سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والاستفادة من عقول علماء مصر في الخارج، وبمبادرة إحياء الجذور التى نظمتها الوزارة للجاليات اليونانية والقبرصية فى مصر، واهتمام السفيرة نبيلة مكرم بالمصريين فى الخارج وسفرها بشكل شخصى للتعامل مع أى أزمة يتعرضون لها، مؤكدا أن توقيع هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير في إثراء جهود الوزارة.