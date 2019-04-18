نتائج غير رسمية تشير إلى فوز الرئيس الإندونيسى بولاية ثانية

رويترز

انتعشت أسواق المال فى إندونيسيا اليوم الخميس مدعومة باحتمال فوز الرئيس جوكو ويدودو بفترة رئاسة ثانية مدتها 5 سنوات بعدما أشارت نتائج غير رسمية إلى أنه سيحقق فوزا بفارق مريح.

واتفقت بيانات مؤسسات خاصة لاستطلاع الرأى استندت لعينات من الأصوات مع استطلاعات للرأى توقعت فوز ويدودو، رجل الأعمال السابق والإصلاحى المعتدل فيما عزز الآمال فى إصلاحات كبيرة فى ولايته الثانية.

وأظهرت نتائج "فرز سريع للأصوات" حصول ويدودو على 54% على الأقل من الأصوات، ليتقدم بفارق حوالي ثمانى نقاط مئوية على القائد العسكرى السابق برابوو سوبيانتو الذى هزمه ويدودو بفارق طفيف فى الانتخابات التى أجريت قبل 5 أعوام.

وقال برابوو، الذى كان صهر الزعيم العسكرى سوهارتو الذى أطيح به عام 1998، فى مؤتمر صحفى أمس إن حملته تعتقد أن نصيبه من الأصوات يتراوح بين 52 و54%.

وذكر فى وقت لاحق أن الفرز الفعلي منحه 62% برغم أن موقع مفوضية الانتخابات على الانترنت منحه حوالى 45% صباح اليوم بناء على نتائج 808 مراكز اقتراع من بين أكثر من 800 ألف مركز.

وارتفعت الأسواق المالية حيث بدأ تداول الروبية عند 14 ألفا مقابل الدولار بارتفاع 0.57% عن مستوى الإغلاق السابق.