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الخميس، 18 أبريل 2019 02:45 م
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موسكو: تراجع عدد الأعمال الإرهابية فى روسيا بنحو 10 أضعاف

الخميس، 18 أبريل 2019 02:41 م
موسكو: تراجع عدد الأعمال الإرهابية فى روسيا بنحو 10 أضعاف رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالينتينا ماتفيينك
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن عدد الأعمال الإرهابية التى تم ارتكابها فى روسيا على مدى الأعوام العشرة الأخيرة تراجع بنحو 10 أضعاف.

وقالت ماتفيينكو، فى كلمة افتتاحية بمؤتمر حول مكافحة الإرهاب الدولى فى روسيا، اليوم الخميس: "لقد اكتسبت روسيا خبرة عملية فى مجال مكافحة الإرهاب، وعلى مدى الأعوام العشرة الأخيرة تراجع عدد الأعمال الإرهابية التى تم ارتكابها فى البلاد. أرجو التركيز على هذا الرقم، بنحو 10 أضعاف".

ودعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إلى مزيد من النشاط فى الاستفادة من الطاقات التى تتمتع بها الهيئات ذات الصلة والتابعة لرابطة الكومنولث المستقلة، وعلى وجه الخصوص، مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الكومنولث المستقلة، والذى يمارس نشاطه استنادا إلى برنامج التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أنه ينعقد اليوم فى سان بطرسبورج، مؤتمر لمكافحة الإرهاب الدولى تنظمه الجمعية البرلمانية لرابطة دول الكومنولث المستقلة والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والجمعية البرلمانية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى والاتحاد البرلمانى الدولى، بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب الدولى .

 


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