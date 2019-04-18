موجز 1 ظهرا.. الحكومة: لا صحة لمنح إجازة 3 أيام لموظفى الدولة خلال الاستفتاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضة عددا من الاخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالى، فأن مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من 20 إلى 22 أبريل، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدى فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام. وفيما يلى موجز أخبار الساعة 1 ظهرا لأهم الأخبار.

الحكومة: لا صحة لمنح إجازة 3 أيام لجميع العاملين بالدولة خلال الاستفتاء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالى، فأن مجلس الوزراء أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من 20 إلى 22 أبريل، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدى فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

طقس غد معتدل وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

صور.. إقبال كبير على ملتقى توظيف الجيزة.. يتيح 10 آلاف فرصة عمل

انطلق منذ قليل ملتقى توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة التى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة بمشاركة العديد من الشركات بالقطاع الخاص.

وشهد الملتقى بأرض المطاحن بجوار البنك الاهلى بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية ويستمر على مدار اليوم، إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات، حيث استفسر عدد كبير من الشباب عن الوظائف المتاحة وتقدم الكثير منهم بطلبات توظيف للشركات.

وزير الآثار: افتتاح مقبرة "صف" فى الأقصر هدية من مصر للعالم بأسره

أعرب الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار عن بالغ سعادته بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاحتفالية الكبرى التى يشهدها الآن العالم بأسره وهى افتتاح أكبر مقبرة "صف" فى البر الغربى بالأقصر، كما رحب الوزير بالسفراء الذين تواجدوا ليشهدوا هذه الاحتفالية.

رئيس الوزراء: عازمون على بناء دولة حديثة يكون المواطن هو محورها الأساسى

خلال زيارته لمحافظة الأقصر التى تضم ثُلث آثار العالم، وفى إطار الاحتفال بيوم التراث العالم، وبحضور 21 من سفراء دول العالم، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أكبر مقبرة "صفّ" في البر الغربيّ، بمحافظة الأقصر، لشخص يُدعى "شد سو جحوتي"، أي الإله جحوتى ينقذه، وهو الكشف الأثريّ الجديد، الذي تم التوصل إليه مؤخراً أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبوالنجا بالبر الغربيّ بمدينة الأقصر، وشارك في الافتتاح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وأعضاء مجلس النواب عن الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

سفارات وقنصليات مصر تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين فى الخارج للتصويت فى الاستفتاء

أتمت جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج استعداداتها النهائية لاستقبال أبناء الجاليات المصرية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذى سينطلق غدا الجمعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وزير الداخلية يكافىء 488 من رجال الشرطة لأدائهم المميز فى حفظ الأمن

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 488 من رجال الشرطة "231 ضابط – 236 فرد – 21 مجند"، بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنيا ، دمياط ، الإسكندرية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، المنوفية ، أسيوط ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأحوال المدنية ، قطاع الأمن المركزى"، نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضي.

"آثار أسوان": فتح كافة المزارات اليوم مجانا احتفالا بيوم التراث العالمى

أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، فتح جميع المواقع الأثرية والمزارات الهامة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس، مجانا أمام الزائرين المصريين والأجانب احتفالا بيوم التراث العالمى.

شاهد.. رئيس الوزراء يتفقد مقتنيات مقابر الأقصر المكتشفة بالبر الغربى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مقتنيات أحدث الاكتشافات الأثرية وهى مقبرة "صف" فى منطقة ذراع أبو النجا، ومقبرتين فى منطقة العساسيف غربى محافظة الأقصر، واستمع لشرح من كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول تفاصيل المقبرتين.