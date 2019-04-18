مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-4-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.







أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

مواقيت الصلاة فى أسوان

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

مكة

المدينة المنورة

الرياض

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

مواقيت الصلاة بالكويت

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :الفجر 3:54 صالظهر 11:54 صالعصر 3:30المغرب 6:24العشاء 7:44الفجر 3:57 صالظهر 11:59العصر 3:36المغرب 6:29 مالعشاء 7:52 مالفجر 3:49الظهر 11:50 مالعصر 3:26 مالمغرب 21: 6 مالعشاء 7:41 مالفجر 3:47 صالظهر 11:42العصر 3:15المغرب 6:10 مالعشاء 7:28 مالفجر 3:58 صالظهر 11:48 صالعصر 3:18 مالمغرب 6:14 مالعشاء 7:29ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :الفجر 4:37 صالظهر 12:20 مالعصر 3:44 مالمغرب 6:43 مالعشاء 7:55 مالفجر 4:32 صالظهر 12:21 مالعصر 3:49 مالمغرب 6:48 مالعشاء 8:00 مالفجر 4:03 صالظهر 11:53 صالعصر 3:21 مالمغرب 6:20 مالعشاء 7:33 مالفجر 3:41الظهر 11:39 مالعصر 3:14 مالمغرب 6:10العشاء 7:28 مالفجر 4:33 صالظهر 12:22 مالعصر 3:51 مالمغرب 6:45 مالعشاء 8:02 مالفجر 4:17 صالظهر 12:27 مالعصر 4:06 مالمغرب 7:01 مالعشاء 8:25الفجر 3:49 صالظهر 11:48 صالعصر 3:22 مالمغرب 6:16 مالعشاء 7:36 م