منسق "تنسيقية الأحزاب": المشاركة فى الاستفتاء على الدستور واجب على الجميع

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال بلال حبشى ، منسق تنسيقية الأحزاب، إن تعديل الدستور جاء فى الصالح العام، وفى معظم دول العالم نجد غرفتين الاولى مجلس رقابى والاخر مجلس شورى تقدم التشريعات وتساعده فى سن القوانين والتشريعات.

وأضاف "حبشى" خلال الندوة التى عقدت بكلية الآداب بحضور بحضور الدكتور عماد مخيمر ، عميد الكلية والدكتور عماد عبد الرازق ، وكيل الكلية، وشيماء عبد الإله ، منسقة تنسيقية الأحزاب والسياسات وطلاب كليات الهندسة والصيدلة والطب والعلوم والآداب، أن تعديل مادة مدة رئاسة الجمهورية هى طبيعية جدا لأن مجلس النواب مدته 5 سنوات، فلا يعقل أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.

وقالت شيماء عبد الإله ، عضو تنسيقية الأحزاب، إن المشاركة واجبة على الشباب وأن الطالبات الشابات عليهن دور كبير خاصة وأن التعديلات تؤكد على حق المرأة فى المشاركة فى قيادة مصر بعد أن خصص 25 % من إجمالى عدد نواب البرلمان ، مضيفة أن التعديلات تهتم بشكل أكبر بشرائح كانت شبه مهمشة بالدولة وتعطى مساحات كبيرة جدا لطوائف مجتمعية لإثبات تواجدها وذلك يجعلنا جميعا نحفز من نعرفه على النزول والمشاركة.

وتابعت "شيماء" أن الجميع شعر بالتغير الحقيقى فى الشارع المصرى وهذا التغيير ممكن يرفضه البعض ويقبله الآخر ولكن هذا التغيير يعتبر بداية لبناء مصرنا الحديثة.