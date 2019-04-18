مصر التحدي والإنجاز.. 5 ملايين مهاجر في أحضان المحروسة (فيديو)

تقدير دولي للدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما اكد عليه دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بأن السلطات المصرية جعلت مكافحة التهريب والاتجار على رأس أولوياتها، ونتيجة لذلك لم يحدث ‏أي خروج غير شرعي من مصر إلى أوروبا هذا العام، وأن مصر تعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة.‏

وتقدير دولى آخر لمصر حيث تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين على أرضها بخلاف ملايين من اللاجئين غير المسجلين الذين تقدم لهم مصر العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية.