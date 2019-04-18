video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر التحدي والإنجاز..مسح أكثر من 51 مليونا ضمن "100 مليون صحة"

الخميس، 18 أبريل 2019 12:27 م
مصر التحدي والإنجاز..مسح أكثر من 51 مليونا ضمن "100 مليون صحة" جانب من الفيديو
إضافة تعليق

ملف الصحة كان محورا أساسيا فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام البرلمان خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة باعتباره ركيزة هامة فى بناء وطن قادر على صناعة مستقبل يضمن للأجيال المقبلة حياة صحية خالية من المرض رغم حزمة الإصلاحات التى أطلقها الرئيس خلال فترته الرئاسية الماضية.

ملف الصحة شهد خلال الفترة الرئاسية السابقة للرئيس السيسى سلسلة من الإنجازات التى استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى السعى نحو التخلص من الأمراض الشرسة والتى منها على سبيل المثال لا الحصر فيروس سى فضلا عن تطوير وبناء المستشفيات فى المناطق المحرومة من الخدمة وتوفير الدواء خاصة الأدوية الحيوية.

في الفيديو التالي نستعرض إنجازات قطاع الصحة.

 


إضافة تعليق

الصحة

قطاع الصحة

مبادرة 100 مليون صحة

الحالات الحرجة

قوائم الانتظار




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة