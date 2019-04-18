مصر التحدي والإنجاز..مسح أكثر من 51 مليونا ضمن "100 مليون صحة"

ملف الصحة كان محورا أساسيا فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام البرلمان خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة باعتباره ركيزة هامة فى بناء وطن قادر على صناعة مستقبل يضمن للأجيال المقبلة حياة صحية خالية من المرض رغم حزمة الإصلاحات التى أطلقها الرئيس خلال فترته الرئاسية الماضية.

ملف الصحة شهد خلال الفترة الرئاسية السابقة للرئيس السيسى سلسلة من الإنجازات التى استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى السعى نحو التخلص من الأمراض الشرسة والتى منها على سبيل المثال لا الحصر فيروس سى فضلا عن تطوير وبناء المستشفيات فى المناطق المحرومة من الخدمة وتوفير الدواء خاصة الأدوية الحيوية.

في الفيديو التالي نستعرض إنجازات قطاع الصحة.