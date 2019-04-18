الرئيسية أخبار عالمية مسلحون يخطفون حافلة ركاب ويقتلون 14 شخصًا فى باكستان الخميس، 18 أبريل 2019 06:52 ص مسلحون رويترز إضافة تعليق قالت وسائل إعلام إن مسلحون قتلوا 14 شخصا بعدما خطفوا حافلة ركاب فى جنوب غرب باكستان. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى باكستان إلى 49 قتيلا و 176 مصابا مصرع 39 شخصا بسبب هطول أمطار غزيرة فى مختلف أنحاء باكستان مسلحون باكستان حافلة ركاب أخبار العالم أخبار العالم الآن مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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