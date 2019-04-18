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" مركزمعلومات الوزراء" ينظم ندوة تحديات الأمن القومي فى العصر الحديث

الخميس، 18 أبريل 2019 09:26 م
" مركزمعلومات الوزراء" ينظم ندوة تحديات الأمن القومي فى العصر الحديث اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
كتبت هند مختار
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نظمت الإدارة العامة للمكتبات بالتعاون مع الإدارة العامة لموارد البيانات بمركز المعلومات ، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان " تحديات الأمن القومي فى العصر الحديث " تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب – رئيس المركز- وبحضور عدد من قيادات وشباب العاملين بالمركز . 
 
وفي كلمته رحب المهندس زياد عبد التواب ،  رئيس المركز، باللواء ناجي شهود ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ،  والمتحدث الرئيسي ، مؤكدا أيضاً أن الأمن القومي قضية محورية بالنسبة إلى مصر والتي تلفت الانتباه دائماً إلى عظمة الدولة المصرية، ومن ثم تفرد مكانة مصر مما يجعل هذا الموضوع ذي أهمية قصوى ضمن أجندة الأولويات السياسية.  
 
وأشار طارق حسن، مدير الإدارة العامة للمكتبات، في كلمته إلى أهمية موضوع الندوة الذي تعتبره الحكومة حجر الزاوية لبرنامجها خلال الفترة من 2018 – 2022، والذي تم إعداده استناداً لتوجيهات القيادة السياسية للانتقال من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى الإنطلاق نحو مرحلة جني الثمار مع وضع تحسين مستوى معيشة المواطن المصري محور التركيز والاهتمام.   
 
وتناول  اللواء ناجي شهود ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، المحاور المختلفة للأمن القوي المصري، ومفردات هذا الأمن، وذلك من خلال إلقاء الضوء على تركيبة الإنسان المصري والتي تمثل العقيدة المكون الأساسي لديه مستعرضاً ذلك من خلال كيفية استعداد مصر إلى حرب أكتوبر المجيدة من خلال تلاحم القوات المسلحة المصرية مع كل أفراد الشعب وتضافر كل الجهود وإعداد الجبهة الداخلية والخارجية، حتى تحقيق النصر، كل ذلك مع بعض الإشارات الى المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية
 
 

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