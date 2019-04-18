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محافظ قنا:المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم بوعى الشعب المصرى

الخميس، 18 أبريل 2019 02:17 م
محافظ قنا:المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم بوعى الشعب المصرى جانب من الندوة
قنا - وائل محمد
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، الندوة التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور ضمن فعاليات حملة "صوتك لمصر بكره"، وذلك بحضور الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من السيدات والفتيات والشباب بقنا .

وأكد الهجان، أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن حجم الإنجازات الذى تحققت على أرض مصر منذ عام 2014 لم تكن لتتحقق لولا وجود قيادة سياسية حكيمة نجحت فى تحقيق أمن واستقرار الوطن وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التى انعكس أثرها بشكل إيجابى على حياة المواطنين.

واستعرض محافظ قنا عددا من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة مؤخرا أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن تلك المشروعات، مشيدا بدور فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة فى التوعية بأهمية التعديلات الدستورية، مؤكدا أن مشاركة السيدات بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد فى اللجان والمراكز الانتخابية كان له أثر كبير فى إحداث التغيير، لافتا إلى أن المرأة المصرية دائما ما يكون لها دور فعال فى المجتمع، مناشدا كافة أطياف الشعب المصرى إلى ضرورة المشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقهم الدستورى فى التعبير عن رأيهم .

فيما ذكر الدكتور عباس منصور، أن المرحلة الحالية تستوجب إجراء بعض التعديلات الدستورية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة لتحقيق مزيد من التقدم على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمات الأساسية والبنية التحتية، داعيا المواطنين للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء وإرسال رسالة للعالم تؤكد وعى الشعب المصرى ومساندته للقيادة السياسية فى العبور بالبلاد نحو مستقبل أفضل يضمن لمصر مكانة متميزة بين دول العالم.

 

من جانبها قامت الدكتورة هدى سعدى بشرح التعديلات الدستورية والمواد المقترح تعديلها وأهميتها فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية، مؤكدة على أهمية المشاركة الفعالة للمرأة المصرية لاسيما أن عدد من المواد المقترح تعديلها يصب فى مصلحة المرأة بشكل خاص.


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