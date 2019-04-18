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محافظ دمياط تتابع تجهيز المقار الإنتخابية استعداداً للإستفتاء على التعديلات

الخميس، 18 أبريل 2019 07:30 م
محافظ دمياط تتابع تجهيز المقار الإنتخابية استعداداً للإستفتاء على التعديلات جانب من الجولة
دمياط - عبده عبد البارى
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أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط  مساء اليوم الخميس ، جولة تفقدية لأعمال تجهيز المقار الإنتخابية إستعداداً لعملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤها أيام 20، 21، 22 من إبريل الحالى.

وقامت المحافظ خلال تلك الجولة التى رافقها خلالها اللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة و مديرا إدارتى المتابعة والمركبات بالديوان العام بزيارة عددا من المدارس بنطاق مدينة دمياط "النصر الإعدادية  المنتزة الإعدادية والمعهد الأزهرى النموذجى وكذلك مدارس الثانوية العسكرية، الشرباصى الابتدائية، النيل الإعدادية و اللوزى الثانوية بنات". 
 
وتأكدت الدكتورة منال عوض ، من جاهزية تلك اللجان ومتابعة النظافة فى محيط وداخل المقرات ووجهت بتجهيز كافة التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوى القدرات الخاصة للمشاركة في أداء حقوقهم الدستورية بكل سهولة ويسر وكذا منع تواجد السيارات بمحيط اللجان.
 
وأكدت محافظ دمياط  ،أنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة عملية الاستفتاء على مدار اليوم وتذليل كافة العقبات مؤكدة تضافر كافة الجهود لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة ومساعدة الناخبين وتوفير المناخ المناسب لهم للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
 
 
 
 

 


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