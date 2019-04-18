محافظ الوادى الجديد يشهد توزيع كراسى على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب فريق المحافظات

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد توزيع المساعدات المقدمة من بيت الزكاه والصدقات المصرى والمتمثلة فى كراسى متحركة كهربائية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة ،وذلك بهدف التخفيف فى معاناتهم ومساعدتهم فى التحرك بحرية وبسهولة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وسامح ادم مدير إدارة الأبحاث ببيت الزكاة.

وأشاد الزملوط بدور البيت فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بدعم الحالات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظ.

ومن جانبة أعلن آدم بأن المؤسسة بصدد توزيع أجهزة كهربائية على 102 عروسة من ابناء المحافظة فى احتفالية كبرى، جار تحديد موعدها خلال الفترة القادمة، وذلك ياتى فى إطار التعاون مع إدارة المساعدات والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.











