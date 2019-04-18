محافظ الوادى الجديد يبحث سبل التعاون مع النقيب العام للمهندسين

الوادى الجديد-فريق المحافظات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالمهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين ووفد من أعضاء وقيادات النقابة العامة، والذى يزور المحافظة للمشاركة باحتفالية يوم الوفاء التى تنظمها النقابة الفرعية للمهندسين بالخارجة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ والمهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالمحافظة .

وتم مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والنقابة العامة فى عدد من المشروعات التنموية الجارية وعلى رأسها التوسع فى زراعة النخيل من خلال إقامة مزارع لصالح أعضاء النقابة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزراعة 2.5 مليون نخلة والتركيز على تنمية وتطوير صناعة التمور .

من جانبه وجه الزملوط لوفد النقابة ومنحهم درع المحافظة تقديرا لدور أعضائها الرائد فى تنفيذ تنمية المشروعات الكبرى بالمحافظة .