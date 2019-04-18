محافظ المنيا يفتتح معرضى سوبر ماركت أهلا رمضان للسلع الغذائية

المنيا - فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، معرضى سوبر ماركت أهلا رمضان، أمام ميدان المحطة وكذلك المعرض المقام بشارع طه حسين بجوار المصرية لتجارة الجملة، ويقام فى الفترة من 17 أبريل، حتى 17 مايو.

وينظم المعرضين مديرية التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المنياوية خلال الشهر الكريم والحد من الغلاء وتقديم منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية أقل من السوق.

وأكد محافظ المنيا، أن العمل على توفير كل السلع بالأسعار المناسبة ومحاربة الغلاء هو الأولوية القصوى لدى الحكومة خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق الرخاء والعمل على توفير كافة السلع للمواطنين والتفاعل معهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، مشيًرا إلى أن التوسع فى إقامة تلك المعارض التى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان للسلع الغذائية والاستهلاكية يوفر كل ما يحتاج إليه البيت المصرى، من سلع غذائية واستهلاكية بمشاركة عدد كبير من الشركات، والمصانع التى تقدم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية حقيقية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش، والعطارة والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والفول.