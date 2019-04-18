video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء 15 محلا وحديقة ترفيهية فى مسطرد

الخميس، 18 أبريل 2019 06:45 م
محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء 15 محلا وحديقة ترفيهية فى مسطرد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، جولة بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة بالمنطقة التى يتم تطويرها، يرافقه اللواء مجدى الوصيف وكيل الوزارة رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمهندسين والمشرفين التابعين للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق بالقوات المسلحة.

 

وتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية لأعمال التطوير بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، والتى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية للطرق، حيث تابع أعمال التطوير بموقف مسطرد والذى تم تشغيله فى فبراير الماضى ليكون موقفا حضاريا بديلا للمواقف العشوائية سواء لخطوط الأقاليم والخطوط الداخلية.

 

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير حيث تم الانتهاء من إنشاء 15 محلا وتشطيبها وتم رصف جميع الطرق بأرض المشروع وجارى تخطيط الحارات المرورية، كما تفقد المحافظ موقف سيارات الأجرة التى تم انشاؤه أسفل كوبرى مسطرد، والتى تخطيطه هندسيا ليستوعب جميع سيارات الأجرة والتوكتوك ليقضى على المواقف العشوائية التى كانت تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية بمنطقة مسطرد بالكامل، بجانب المنطقة الترفيهية والحديقة التى تم إنشاؤها وتزويدها بمنطقة للملاهى وألعاب الأطفال ومنطقة للكافيتريا واستراحة للمواطنين ومزودة بشاشة عرض كبيرة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بسرعة الانتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن، كما وجه الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة شبرا الخيمة برئاسة رئيس المدينة بتذليل العقبات والمشكلات التى قد تعوق تنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية وسيقضى على مشكلة الاشغالات والتكدسات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الجمالى للمنطقة.

 

0c6e1fda-35fd-4770-bd37-5ddaf74424e9
 
01d2a1cd-e9a3-4356-b838-15f3af1798f7
 
3e8ff231-1dd3-46d9-bf9f-b495ffa562eb
 
abb63a9f-681c-4bba-a690-ee8086157a6e (1)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع

محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى قها خلال شهرين

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

منطقة مسطرد

شبرا الخيمة




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة