محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء 15 محلا وحديقة ترفيهية فى مسطرد

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، جولة بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة بالمنطقة التى يتم تطويرها، يرافقه اللواء مجدى الوصيف وكيل الوزارة رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمهندسين والمشرفين التابعين للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق بالقوات المسلحة.

وتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية لأعمال التطوير بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة، والتى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية للطرق، حيث تابع أعمال التطوير بموقف مسطرد والذى تم تشغيله فى فبراير الماضى ليكون موقفا حضاريا بديلا للمواقف العشوائية سواء لخطوط الأقاليم والخطوط الداخلية.

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير حيث تم الانتهاء من إنشاء 15 محلا وتشطيبها وتم رصف جميع الطرق بأرض المشروع وجارى تخطيط الحارات المرورية، كما تفقد المحافظ موقف سيارات الأجرة التى تم انشاؤه أسفل كوبرى مسطرد، والتى تخطيطه هندسيا ليستوعب جميع سيارات الأجرة والتوكتوك ليقضى على المواقف العشوائية التى كانت تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية بمنطقة مسطرد بالكامل، بجانب المنطقة الترفيهية والحديقة التى تم إنشاؤها وتزويدها بمنطقة للملاهى وألعاب الأطفال ومنطقة للكافيتريا واستراحة للمواطنين ومزودة بشاشة عرض كبيرة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بسرعة الانتهاء من هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن، كما وجه الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة شبرا الخيمة برئاسة رئيس المدينة بتذليل العقبات والمشكلات التى قد تعوق تنفيذ المشروع.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية وسيقضى على مشكلة الاشغالات والتكدسات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الجمالى للمنطقة.