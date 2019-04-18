محافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية أوقاف الغربية بليلة النصف من شعبان

الغربية – مصطفى عادل

حضر اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان ، التى اقيمت بالمسجد الأحمدى بطنطا، بحضور اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير أمن الغربية و حامد محمود هبيلة ، السكرتير العام للمحافظة والدكتور صبرى عباده ، وكيل وزارة الاوقاف بالغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .

بدأ الإحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم للشيخ أحمد أبو فيوض، ثم كلمة الشيخ محمود الهلالى ، تحدث خلالها عن فضل ليلة النصف من شعبان المباركة ويستحب قيام ليلها، وأن فى النصف من شعبان تم تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام تحقيقا واستجابة لرغبة المصطفى صل الله عليه وسلم فهى ليلة مباركة يتقبل المولى عز وجل من عباده المؤمنين الدعاء والقيام والتسابيح والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ، موضحا أن الدروس المستفادة من تحويل القبلة هى الايجابية والتكاتف والمشاركة بالرأى فى كافة الاستحقاقات الدستورية التى تعد واجب دينى ووطنى. واختتم الإحتفال بابتهالات دينية للشيخ مهنا محمد مهنا ، وعقب الاحتفالية التقى محافظ الغربية ، برواد المسجد وقدم لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.