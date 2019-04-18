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محافظ الدقهلية يبحث أوجه التعاون المشترك مع ممثل جايكا اليابانية

الخميس، 18 أبريل 2019 02:02 م
محافظ الدقهلية يبحث أوجه التعاون المشترك مع ممثل جايكا اليابانية جانب من الزيارة
الدقهلية شريف الديب
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إستقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم، "يوشينومى أومورا" ممثل هيئة جايكا اليابانية فى مصر والوفد المرافق له، وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون والمشروعات المزمع تنفيذها في الدقهلية. 
 
وإستعرض شاروبيم، نجاح تجربة المدرسة اليابانية بجمصه، والتى قام بزيارتها الأسبوع الماضى، وشهد خلال زيارته البرامج الدراسية المتقدمة، ونظام التعليم الذى يعتمد على التفاعل بين الطلاب والمدرسين، والإعتماد على العقل والفهم، بعيدا عن السياسات التعليمية التى كانت سائدة والتى تعتمد على التلقين والحفظ. 
 
كما إستعرض محافظ الدقهلية مع ممثل هيئة جايكا اليابانية، التقنيات الزراعية الحديثة التى تعتمد على الزراعة بأقل كمية من المياه، وشرح الضيف اليابانى تجربة بلاده فى الزراعة قليلة المياه، والمنتجات الزراعية، التى تتميز بجودتها وتقوم اليابان بإنتاجها، وكذلك مشروعات التصنيع الزراعي بتكنولوجيا متقدمة.
 
كما تم إستعراض خطط المحافظة الرامية إلى حل مشكلة المرور بالمنصورة، والبدائل المقترحة لحل الأزمة، كما تحدث الضيف عن عراقة وتاريخ البلدين، وما قدماه للإنسانية من حضارة وعلم وفكر، والتقدم المذهل الذى حققته اليابان فى أقل من مائة عام، وما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة يساهم الجانب اليابانى بجانب كبير منها. 
 
وقال محافظ الدقهلية، إن نقل الخبرة اليابانية فى التعليم لمصر، يلقى ترحيبا واهتماما من الحكومة والشعب معا.
 
 
 

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