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محافظ الدقهلية: نثق فى قدرة المصريين على إبهار العالم

الخميس، 18 أبريل 2019 12:52 ص
محافظ الدقهلية: نثق فى قدرة المصريين على إبهار العالم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أبدى عدد من ممثلى الأحزاب السياسية بالدقهلية استعدادهم للتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى حشد المواطنين وتوعيتهم بضرورة الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تستمر على مدى ثلاثة ايام فى اكثر من 700 لجنة على مستوى المحافظة وأعلنوا استعداد احزابهم للمشاركة القوية مع المواطنين فى هذا الاستحقاق الديمقراطى الذى سوف يؤكد من جديد قدرة الشعب المصرى على إبهار العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم معهم والذى طالبهم فيه بالعمل بين المواطنين وفى الشارع لمساعدتهم على التعرف على اللجان الانتخابية وكذلك المساعدة فى تنظيم توافد المواطنين على اللجان الانتخابية.

وقال شاروبيم لممثلى الاحزاب بالدقهلية نحن قادرون على تحقيق الإنجازات فى شتى مجالات العمل الوطنى لصالح مستقبل هذا الوطن وقال اننا شعب محب لبلده ويعمل على رفعته وتقدمه لذلك فأن اتوقع أن ينجح الشعب فى التجربة الديمقراطية الجديدة والتى تبدأ مع فتح اللجان الانتخابية امام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكامل الحرية وبعيدا عن اى ضغوط.

وقال محافظ الدقهلية اننا نثق فى قدرة الشعب على التمييز بين الطيب والخبيث كما اثق فى قدرتكم على العمل الايجابى بالتعاون معا ليخرج هذا العمل كعرس ديمقراطى يحقق لنا حياة افضل ولأولادنا ولأحفادنا مستقبل اجمل.

يذكر أن ممثلى 24 حزبا قد شهدوا اللقاء مساء اليوم مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد.


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