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محافظ البحر الأحمر: تجهيز 111 مركز انتخابى و116 لجنة للاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 06:30 ص
محافظ البحر الأحمر: تجهيز 111 مركز انتخابى و116 لجنة للاستفتاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أنه تم تجهيز111 مركز انتخابي لاستقبال المواطنين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة، بواقع  116 لجنة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم إضافة 3 مراكز انتخابية جديدة تضم 6 لجان، في مناطق بها أعداد عمالة كبيرة مثل مدرسة الجونة، والتي تضم لجنتين، ومدرسة بورت غالب وتضم ايضا لجنتين وبمنطقة شقير لجنتين. 
 
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن تم إنهاء الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية  بدأت بتوفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم وبتجهيز كراسى متحركة بكل لجنة، فصول للانتظار لكبار السن، وعربات إسعاف مجهزة، وتوفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه.
 
كما قامت شركة مياه الشرب بتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية الواقعة بها اللجان وقامت  شركة الكهرباء بعمل صيانة لجميع الأكشاك مع توفير مولد بمجالس المدن تحسبا لانقطاع الكهرباء وتجهيز إقامة غرف عمليات بالتربية والتعليم وبمجالس المدن، بالإضافة إلى غرف القوات المسلحة لتتصل جميعها بغرفة عمليات المحافظة، و سيتم تصوير العملية الانتخابية عن طريق البث المباشر من أمام اللجان بمختلف مدن المحافظة متصل بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

 


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